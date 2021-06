O naturze przyszłości będą rozmawiać literaci podczas 13. edycji Conrada. Znamy program

Zakopane. Na Spyrkówce zbudują parking zaporowy "park & ride" na 1000 samochodów

To już pewne. W Zakopanem powstanie parking zaporowy, który będzie funkcjonował w systemie „park & ride”. Stanie on na Spyrkówce i będzie w stanie pomieścić do 1000 samochodów. Miasto przejęło właśnie tereny, na których zlokalizowany ma zostać postój.