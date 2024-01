Oponki serowe – słodki przysmak karnawału 2024. Jak zrobić domowe oponki jak u babci? [PRZEPISY]

Oponki serowe to karnawałowy przysmak, któremu trudno się oprzeć. Są lekkie, pulchne i bardzo smaczne. Robi się je bardzo szybko – ciasto jest bez drożdży, więc nie musi wyrastać. Watro się na nie skusić. Wszak mamy karnawał!

Wykonanie Ser rozkruszyć, dodać do niego make, jajka, cukier i proszek. Wyrobić ciasto i rozwałkować je na grubość ok. 1 cm. Kółka wycinać szklanką, dziurki w środku kieliszkiem. Smażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Gdy wystygną posypać cukrem pudrem. Przepis Katarzyny Skuty

Dodatkowo

ok. 100 g czekolady

1 łyżka masła

Wykonanie

Mąkę, cukier, kakao i sodę przesiać. Ser biały zmiksować z żółtkami i śmietaną na gładką masę. Wszystko razem wymieszać, zagnieść gładkie ciasto.

Rozwałkować na ok. 1,5 cm grubości i za pomocą szklanki wyciąć krążki, w środku tworząc małą dziurkę.

Usmażyć na rozgrzanym oleju po ok. 2 minuty z każdej strony, odsączyć na ręczniku. Odrobinę czekolady zostawić do posiekania, resztę roztopić w kąpieli wodnej, dodając łyżkę masła. Gorącą polewą polać oponki, posypać resztą posiekanej czekolady.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”