Osiemnastowieczne naczynia i akcesoria stołowe. Nowa wystawa na Wawelu Anna Piątkowska

Ponad 200 osiemnastowiecznych naczyń i akcesoriów stołowych, wykonanych z porcelany, srebra oraz szkła to zbiory prezentowane na nowej wystawie w Zamku Królewskim na Wawelu. Komentarzem do zgromadzonych obiektów jest fragment „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” autorstwa Jędrzeja Kitowicza, opisujący zastawy stołowe. Do końca listopada wystawę można zobaczyć za darmo w ramach akcji „Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich”.