Oświęcim. Budowa południowej obwodnicy ma ruszyć na początku 2022 roku. Zobaczcie, jak wygląda budowa śląskiego odcinka [ZDJĘCIA]

Ostatni etap przed wbiciem łopaty pod budowę obwodnicy Oświęcimia

Uzyskanie ZRID-u jest ostatnim etapem przed symbolicznym wbiciem łopaty na budowie nowej drogi.

- Na wydanie ZRID-u, o który wykonawca wystąpił w maju, czeka się szacunkowo 7-8 miesięcy. Termin może się wydłużyć, jeśli procedura okaże się bardziej skomplikowana

– mówi Iwona Mikrut, rzecznik krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Może to więc nastąpić pod koniec tego roku lub na początku następnego. Przedstawicielka zarządcy małopolskich dróg krajowych zaznacza, że zgodnie z umową, do realizacji inwestycji nie wlicza się miesięcy zimowych od 15 grudnia do 15 marca. - Tak więc prace przy budowie obwodnicy mogą rozpocząć się po 15 marca 2022 roku – dodaje Iwona Mikrut.