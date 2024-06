Patrik Misak przeniósł się z Wieczystej do Hutnika. Zwycięstwo krakowian w meczu z beniaminkiem ekstraklasy

W sparingu, rozegranym w Ustroniu Śląskim, przewagę w pierwszej części mieli katowiczanie, co udokumentowali najpierw trafieniem piłką w słupek, a następnie skierowaniem futbolówki do siatki przez Aleksandra Komora, który najprzytomniej zachował się w zamieszaniu podbramkowym po rzucie rożnym.

Na drugą połowę do gry wyszła zupełnie inna jedenastka GKS i wtedy do głosu doszli krakowianie. Wszystkie trzy gole zdobyli zawodnicy testowani, przy czym drugi był kuriozalny, bo spotkanie było rozgrywane przy silnych podmuchach wiatru i piłka wpadła do bramki Przemysława Pęksy bezpośrednio z kornera.

Trener Maciej Musiał, podobnie jak dzień wcześniej w sparingu z Grębałowianką (5:0), testował kolejnych kandydatów do gry w Hutniku.

GKS Katowice - Hutnik Kraków 1:3 (1:0)

Bramki: Komor 37 - zawodnicy testowani 49, 54, 72.

GKS I połowa: Kudła - Marzec, Klemenz, Jędrych, Komor, Rogala - Błąd, Baranowicz, Repka, Galan - Zrelak. II połowa: Pęksa - Wasielewski, Kuusk, Trepka, Jaroszek, Krawczyk - Mateusz Mak, Pietrzyk (69 Ćwielong), Shibata, Arak - Bergier.

Hutnik (skład wyjściowy): Frątczak – K. Głogowski, testowany, Zięba, Jania, testowany, testowany, Słomka, Urbańczyk, Rakels, Budziński.