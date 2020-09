Patryk Vega pokaże w "Pętli", jak ukraińscy gangsterzy wpływają na polskich polityków

- Zawsze podkreślałem, że tworzę filmy o polskiej rzeczywistości. Mam nadzieję, że mój kolejny film pozwoli widzom po raz kolejny zobaczyć i zrozumieć, jakie mechanizmy kierują tym krajem, jak skrzętnie utajniane afery wpływają na nasze codzienne życie. To dlatego wracam w „Pętli” do narracji, którą widzowie pokochali przy okazji tematu działania służb specjalnych, policji i gangsterów, takich jak „Służby Specjalne” czy „Pitbull” – mówi reżyser.

Patryk Vega przyzwyczaił nas takimi filmami, jak „Pitbull”, „Służby specjalne” czy „Botoks”, że jego dzieła są miażdżone przez krytyków, ale do kin walą na nie tłumy. Niestety: dwa jego ostatnie obrazy – „Polityka” i „Bad Boy” już nie były takimi hitami. Być może dlatego tym razem Vega postanowił powrócić do tematu, w którym czuje się najlepiej: szarej strefy, w której stykają się brudne interesy świata gangsterskiego i ukryte działania naszych rodzimych polityków.

Vega zaczynał swą karierę filmową jako dokumentalista. Nic więc dziwnego, że przygotowania do każdej swej nowej produkcji zaczyna od zbierania drobiazgowej dokumentacji. Tak było również w przypadku „Pętli”. Przy tworzeniu scenariusza Vega inspirował się tzw. „aferą podkarpacką”. O co w niej chodzi?

- Recenzenci często zajmują się tym, który z moich filmów jest lepiej nakręcony, zagrany, prezentuje lepszą plejadę gwiazd, który jest mroczniejszy, czy droższy w wykonaniu. Tymczasem zależy mi oczywiście, by moje kino było dla widza atrakcyjne, dlatego staram się opakować najtrudniejsze tematy w sposób przystępny i zarazem ciekawy, ale tak samo ważne jest dla mnie to, by pokazać tematy, które dla mnie są ważne, które mnie martwią, z którymi się nie zgadzam, bo to mnie mobilizuje do działania – deklaruje reżyser.