Paweł Cieślicki o powodzie odejścia prezesa Aleksandra z Sandecji: „Nie może tak być”

- Na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz jest mi po prostu tak po ludzku smutno, że odchodzę z Sandecji. Szkoda mi również pracy wykonanej w ostatnim czasie na rzecz klubu - powiedział jedynie.

Jak informowaliśmy już na łamach „Gazety Krakowskiej” powodów swojej decyzji nie chciał zdradzić. Nam udało się jedynie ustalić, ze źródeł okołoklubowych, że jednym z głównych powodów zakończenia współpracy Aleksandra z klubem miało być zupełnie inne spojrzenie na kwestię funkcjonowania Sandecji na linii prezes – nowosądecki Ratusz.

Kilka dni temu nowe światło na sprawę rzucił prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Nowy Sącz Paweł Cieślicki.

– Odnośnie odejścia Arka Aleksandra nie może być tak, że radny, nie zdradzę nazwiska, chciał reprezentować Sandecję na sierpniowych wyborach prezesa PZPN… To rola prezesa klubu i myślę, że Arek odszedł właśnie przez to. Rozmawiałem z nim po 7 lipca, by nakłonił prezydenta Ludomira Handzla do tego, że to on ma jechać na te wybory, a nie jakaś tam osoba, która się na tym nie zna – powiedział nam działacz z Barcic.