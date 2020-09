Piątka nieznajomych wynajmuje wspólnie mieszkanie, będą szukać pracy. W Krakowie powstaje nowe reality show „It's my life! To moje życie"

Piątka nieznajomych decyduje się razem zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Łączy ich jedno - chcą zacząć żyć na własny rachunek - bez kontroli, rad i instrukcji. Kim są? Skąd pochodzą i czy uda im się miękko wylądować w dorosłości?

Kim są bohaterowie „It's my life! To moje życie"?

Arek, 23 lata, Nowy Tomyśl - Arek jest na życiowym zakręcie. Właśnie skończył stosunki międzynarodowe, na co dzień pracował jako kelner w jednej z poznańskich restauracji. W Krakowie chce znaleźć pracę marzeń.

Mateusz, 21 lat, Racibórz - Mateusz to prawdziwy bad boy. Ostatnie dwa lata spędził w zakładzie poprawczym. Teraz chce wrócić do normalnego życia - praca, kontakty towarzyskie, może jakaś dziewczyna?

Alona, 28 lat, Kraków - Alona pochodzi z Mińska, z Białorusi. Do Krakowa przeprowadziła się kilka lat temu, na studia. Kocha luksus, bo do takiego stanu rzeczy została przyzwyczajona, uwielbia zakupy i randki z prawdziwymi przystojniakami

Patryk, 25 lat, Bytom oraz Justyna, 19 lat, Kraków - Patryk pochodzi z Bytomia, gdzie mieszkał z rodzicami praktycznie całe swoje życie. Do Krakowa przyjechał podczas pandemii, do swojej dziewczyny Justyny. Miał być na chwilę, został, póki co na zawsze. Justyna pochodzi z Krakowa. Do tej pory mieszkała z mamą i jej partnerem, ale odkąd przyjechał Patryk zamieszkali w małej kawalerce jej wujka.