Piłkarskie Orły. Rok Kidrič: Bramkę strzeloną Wiśle zapamiętam na zawsze

Spotkaliśmy się w sobotę w Niepołomicach. Przed meczem Puszcza - Odra Opole wręczyliśmy Słoweńcowi nagrodę za zwycięstwo w rankingu Piłkarskie Orły w Małopolsce w kwietniu 2023. Miniony miesiąc był bezsprzecznie najbardziej udanym okresem Kidricia, odkąd w lutym ubiegłego roku został graczem "Żubrów".

- Miał poważną kontuzję, pół roku przerwy. Po niej wrócił do przygotowań, bardzo na niego liczyliśmy, ale w zimowych przygotowaniach też odniósł kontuzję i nie napawało to optymizmem - przyznał Tomasz Tułacz, trener Puszczy, nawiązując do problemów Kidricia, który w połowie 2022 roku uszkodził łąkotkę i musiał przejść operację. - No, ale kiedy złapał systematyczność, przede wszystkim w treningu, to wiedzieliśmy, że nam pomoże. To jest bardzo pożyteczny zawodnik dla zespołu - podkreślił szkoleniowiec.

Wiosną poprzedniego sezonu Słoweniec zdobył tylko jedną bramkę. Ale w taktyce obranej przez Tułacza, wówczas na walkę o utrzymanie w I lidze, spełniał swoje zadania. Wysoki piłkarz absorbował obrońców, walczył nie tylko w powietrzu i nie tylko w pobliżu bramki rywala. Manewry Kidricia sprawiały, że więcej miejsca i możliwości miał Szymon Kobusiński, który wówczas był w bardzo dobrej formie i strzelał gole.

Rok Kidrič - zwycięzca rankingu Piłkarskie Orły w Małopolsce w kwietniu 2023 Puszcza Niepołomice / Overlia Studio / Oskar Mrozowski

Rok, pochodzący z małej miejscowości Mestinje, w słoweńskiej ekstraklasie zdobył 20 goli w 102 meczach. - Byłem kiedyś drugi w rankingu strzelców w drugiej lidze słoweńskiej, ale pierwszy nigdy - przyznaje.