Podhale. Górale obawiają się paszportów covidowych. Czy turyści uciekną za granicę?

O to właśnie zaczęli się martwić lokalni przedsiębiorcy z branży turystycznej w górach. Bo jak ludzie pojadą za granicę, to nie przyjadą w góry.

Unijne Certyfikaty Covid - nazywane paszportami covidowymi - to dokumenty, które potwierdzają, że jego właściciel został w pełni zaszczepiony – jedną lub dwoma dawkami w zależności od szczepionki, przebył chorobę Covid-19 lub ma negatywny wynik testu. Polska od początku czerwca przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciw Covid-19. Formalnie system zacznie obowiązywać w krajach Unii Europejskiej od 1 lipca. A więc na wakacje. To dobra wiadomość przede wszystkim dla turystów. Będą mogli wyjeżdżać na wymarzone wakacje poza Polskę. Ponieważ w ubiegłym roku wyjazdy były znacznie utrudnione, biura podróży spodziewają się, że wiele osób w tym roku zdecyduje się na wakacje za granicą. Według Ministerstwa Zdrowia, od 1 czerwca pobrano już milion certyfikatów. Dostępne są one w Internetowym Koncie Pacjenta.

Bartłomiej Bryjak, prowadzący pensjonat w centrum Zakopanego, uważa, że nie ma się co obawiać odpływu turystów za granicę. - Ja uważam, że nawet jeśli sporo osób będzie miało paszport covidowy , w tym roku nadal będzie się obawiało wyjazdów zagranicznych. Poza tym wciąż jest sporo osób, które nie chcą się szczepić, więc zostaną w Polsce. Na razie więc za wcześnie, by siać panikę. Tegoroczne wakacje wciąż są dla nas jedną wielką niewiadomą – dodaje.

Jak na razie rezerwacji na wakacje w górach wciąż nie ma za wiele. Szacuje się, że jest ich o ok. 60-70 proc. mniej niż w latach przed pandemią. - Ja jednak jestem przekonany, że wakacje będą dobre. Już po maju widać, że było dobrze. Również czerwiec zapowiada się ciekawie jeśli chodzi o kwaterodawców. Jeśli chodzi o same wakacje – lipiec i sierpień – jestem przekonany, że ten ruch się będzie zwiększał. Zmieniła się nieco sytuacja, bo teraz goście rezerwują z bardzo krótkim wyprzedzeniem. A to oznacza, że nie ma już co liczyć na oferty last minut. Teraz, czym bliżej pobytu, tym bardziej ceny mogą rosnąć – mówi Dariusz Galica, współpracujący z hotelami i pensjonatami w pozyskiwaniu klientów.