Podhale. Nowy Targ wprowadzi całkowity zakaz używania węgla do ogrzewania od 2030 roku?

Miasto przystąpiło ponadto do projektu urzędu marszałkowskiego ws. lokalnych uchwał antysmogowych dla “ambitnych” samorządów z Małopolski. Teraz samorządy te mają wskazać obszary na swoim terenie, gdzie do 2030 roku zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel jako źródło ogrzewania domów.

- Dla nowych inwestycji na tym terenie jest już obowiązek zastosowania ekologicznego ogrzewania. Jednak tam jest zdecydowana większość starych domów, kamienic, które stoją od dziesięcioleci. Dlatego wciąż mamy do wymiany sporo kopciuchów. Dotyczy to zarówno mieszkań, ale i lokali usługowych, których jest sporo w podwórkach czy oficynach. Szacujemy, że w tym terenie jest jeszcze do wymiany ok. 500 pieców - mówi Grzegorz Watycha.

Jak dodaje burmistrz, centrum miasta jest zgazyfikowane. Do tego jest wykonana sieć MPEC. Dlatego każdy z istniejących tam domów, który nadal jest ogrzewany piecem na węgiel, ma szansę podłączyć się do ekologicznego źródła ogrzewania.

Choć to całkiem spora liczba pieców do wymiany, w Nowy Targu pojawiły się głosy, by przyspieszyć termin wyrzucenia węgla z centrum - do 2028 roku. - Centrum jest to jednak wizytówka miasta, dlatego chcemy o nie zadbać - mówi Watycha. - To będzie jednak zależało od decyzji radnych miejskich.

Gdy rezolucja rady miasta zostanie przyjęta, od decyzji sejmiku województwa małopolskiego będzie zależało, czy centrum Nowego Targu doczeka się lokalnej uchwały antysmogowej. Nowotarska rada miasta nad przyjęciem rezolucji będzie głosowała na najbliższej sesji rady miasta.