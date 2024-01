Mateusz Rutowski był skoczkiem narciarskim, pierwszym polskim mistrzem świata juniorów w skokach narciarskich. Złoto zdobył w 2004 roku w Strynie, wtedy też wywalczył srebro w konkursie drużynowym startując razem z rok młodszym Kamilem Stochem, Stefanem Hulą i Dawidem Kowalem.

Był wielką nadzieję polskich skoków, kandydatem na następcę Adama Małysza, ale ogromnego talentu nie zamienił na sportowe sukcesy. W Pucharze Świata zaliczył epizody (najlepszy wynik to 15. miejsce w Zakopanem), startował także w mistrzostwach świata w lotach w Planicy. Po raz ostatni w istotnych zawodach wystartował w lipcu 2006 w letnim Pucharze Kontynentalnym w Velenje. Zamiast o udanych startach media rozpisywały się o osobistych problemach młodego sportowca.

- Popełniłem w życiu wiele błędów i wiem, że gdyby nie one, moja kariera wyglądałaby inaczej. Nie do końca jednak wszystko to, co się wydarzyło, było moją winą. Ludzie, którzy mnie otaczali, nie bardzo kwapili się do tego, by pomóc mi wyjść z trudnej sytuacji. Zostawili mnie samemu sobie, na lodzie. Olali mnie. Z każdej strony spadała na mnie tylko krytyka - zwierzał się kiedyś w wywiadzie dla Onetu.