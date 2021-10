Polskie Wydawnictwo Muzyczne obchodzi 75. urodziny wyjątkowym koncertem w ICE Kraków

Od początku działalności celem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego było zbliżanie ludzi poprzez muzykę – czy to w ramach działań edukacyjnych, czy przez ułatwianie dostępu do materiałów nutowych, czy wreszcie przez udział w kształtowaniu gustów i popularyzację tego, co w polskiej kulturze najlepsze. Nie bez powodu koncert jubileuszowy oficyny odbędzie się w Krakowie – to tutaj w 1945 roku Tadeusz Ochlewski zdecydował się otworzyć Polskie Wydawnictwo Muzyczne i dać początek jednej z najważniejszych obecnie polskich instytucji kultury.

W środę 13 października pod Wawel zjadą artyści znani ze sceny klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, którzy pochylili się nad kompozycjami niekwestionowanych autorytetów i wspólnie z publicznością będą świętować urodziny PWM-u, prezentując materiał wydany na wcześniej krążku "Great Encounters" czyli "Wielkie spotkania".