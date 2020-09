Pomysł na obiad. Knedle ze śliwkami  [PRZEPIS]

Knedle ze śliwkami kojarzą się zazwyczaj z bezmięsnym, wakacyjnym obiadem lub deserem. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Anny Loski.

Składniki

700 g ugotowanych ziemniaków

350-400 g mąki pszennej

1 jajko

około 30 śliwek (użyłam węgierek)

rozpuszczone masło

cukier





Wykonanie

Ugotowane ziemniaki mielimy w maszynce do mięsa lub przeciskamy przez praskę. Z ziemniaków, mąki i jajka wyrabiamy elastyczne i gładkie ciasto.

Śliwki delikatnie rozrywamy tylko z jednej strony i pozbawiamy pestek. Z ciasta odrywamy kulki wielkości orzecha włoskiego. Każdą kulkę rozpłaszczamy w dłoni na okrągły placuszek, układamy na nim śliwkę - do każdej śliwki w miejsce pestki wsypujemy odrobinę cukru - i zawijamy ciasto, tak aby powstała kulka. Z podanej ilości składników na ciasto wyjdzie około 30 knedli ze śliwkami węgierkami - jeśli będziecie mieli większe lub mniejsze owoce, to ilość knedli oczywiście się zmieni.

Gotowe knedle wrzucamy do osolonego wrzątku i od momentu gdy wypłyną na powierzchnię wody, gotujemy na bardzo małym płomieniu przez około 3-4 minuty. Knedle podajemy polane rozpuszczonym masłem i posypane cukrem.