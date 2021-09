Pomysł na obiad: kurczak curry z ananasem [PRZEPIS]

- Przepyszny kurczak pieczony w całości o smaku curry. Podawany z sosem ananasowym smakuje wyśmienicie – mówi nasza Czytelniczka Dorota Wójcicka, autorka bloga „Daktyle w czekoladzie”.

Składniki

1 świeży cały kurczak (ok. 1,6 kg)

1 płaska łyżka soli

1 zaokrąglona łyżeczka curry

1/3 łyżeczka imbiru

1 płaska łyżeczka słodkiej papryki

1/2 łyżeczka kurkumy

Składniki na sos ananasowy

1 puszka ananasa w kawałkach

1/4 łyżeczki imbiru

1/2 łyżeczki curry

2 płaskie łyżeczki mąki ziemniaczanej

1/4 szklanki soku ananasowego z puszki



Wykonanie

Kurczaka umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem.

Sól, curry, imbir, paprykę i kurkumę wymieszać, obsypać z zewnątrz i w środku kurczaka. Włożyć do rękawa do pieczenia, piec ok. 1,5 godz. w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.

Sos ananasowy. Ananas przełożyć do rondelka, wsypać imbir i curry, wymieszać. Do soku ananasowego wsypać mąkę ziemniaczaną, wymieszać, wlać do rondelka. Mieszając doprowadzić do wrzenia, gotować ok. pół minuty.

Upieczonego kurczaka polać sosem ananasowym.