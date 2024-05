Pomysł na obiad. Tarta cieciorkowa z botwinką [PRZEPIS]

Sezon na botwinę trwa od maja do lipca. Warto sięgać po nią jak najczęściej, bo to doskonałe źródło m.in. żelaza. Przepisem na pyszną tartę z botwinką podzieliła się nasza Czytelniczka Andżelika Knop.

Tarta cieciorkowa z botwinką. Fot. Andżelika Knop

Składniki na ciasto:

szklanka mąki z cieciorki

szklanka mąki pszennej pełnoziarnistej

szczypta soli

jajko

3 łyżki zimnej wody

125 g masła

Składniki na masę:

pęczek botwinki

pęczek koperku

100 g sera bryndza

kulka mozzarelli

3 jajka

150 ml śmietany 18%

pieprz czarny

sól himalajska



Wykonanie

W misce połącz mąkę, jajko, masło i sól. Stopniowo dodawaj wodę i zagnieć ciasto. Uformuj z niego kulę, owiń folią spożywczą i schłodź pół godziny w lodówce.

Piekarnik nagrzej do 190 stopni. Formę wylep ciastem, przykryj papierem do pieczenia i wysyp na wierzch suchą fasolę (ciasto dzięki temu nie podniesie się podczas pieczenia). Piecz 15 minut.

Masa. Botwinkę umyj, osusz i posiekaj na małe kawałki. Koperek także umyj, osusz i drobno posiekaj. Mozzarellę pokrój w plastry, a bryndzę w kostkę. W kubku wymieszaj jajka z śmietaną, dodaj czarny pieprz i sól himalajską. Dobrze wymieszaj. Gdy tarta się już podpiecze, wyłóż na nią botwinkę, mozzarellę i bryndzę. Całość zalej masą jajeczną, posyp koperkiem i piecz ok. 15-20 minut.