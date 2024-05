Poseł Michał Wójcik na Rynku Głównym w Krakowie rozpoczął kampanię do Europarlamentu. Ostrzegał przed bezrobociem

- Przez Zielony Ład ludzie tracą pracę. To jest coś, co obciąża sumienie Donalda Tuska. Miało być lepiej, a jest znacznie gorzej na rynku pracy. Nie mam dobrych informacji dla mieszkańców tego regionu i tego miasta. W ciągu najbliższych kilku miesięcy tysiące kolejnych ludzi straci pracę. Wiele firm przenosi swoją działalność do innych państw. Powodem jest kwestia Zielonego Ładu. Trzeba to zatrzymać. Jeżeli tak się nie stanie, to takie miejsca będą zubożone. Będą w nich bezrobotni, będzie patologia i przestępczość - mówił poseł Michał Wójcik (wypowiedź: nagranie Radio Kraków).

W czerwcu 2024 r. wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Z reguły, łączna liczba posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego jest ustalana przed każdymi wyborami. Nie może przekroczyć 750 osób plus przewodniczący/ca.

Liczba posłów i posłanek do PE wybieranych z każdego kraju UE jest ustalana przed każdymi wyborami i opiera się na zasadzie degresywnej proporcjonalności, co oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek do PE z dowolnego kraju to sześcioro, a maksymalna to 96.W Polsce będziemy wybierać 53 europosłów.

Giganci zatruwają świat