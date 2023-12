Potrawy wigilijne. Dania z grzybami na świąteczny stół naszych Czytelników [PRZEPISY]

Wigilijne dania z grzybami. Grzyby na wigilijnym stole symbolizują… magiczne moce i połączenie się z duchami naszych przodków. Jakie potrawy wigilijne z grzybami mogą pojawić się na stole? Zobaczcie przepisy!

Przepisy na wigilijne dania z grzybami. Czy wiecie, że dawniej wierzono, że grzyby łączą nas z „inną stroną”. Bo o ile na każde wyhodowane w polu czy sadzie jedzenie człowiek ma wpływ, to na grzyby wpływu nie ma. Rosną szybko, muszą więc posiadać w sobie jakąś moc. Tak więc na wigilijnym stole pojawić się muszą.

Zupa grzybowa wigilijna postna. Fot. Marta Góra

Zupa grzybowa wigilijna postna Marty Góry [PRZEPIS]

Składniki grzyby suszone

wywar warzywny (bez kapusty)

masło

łazanki Wykonanie

Grzyby suszone namoczyć, umyć i ugotować do miękkości.

Ugotować wywar z jarzyn.

Grzyby wyjąć z wywaru grzybowego i pokroić, można kilka większych zostawić do dekoracji każdego talerza.

Połączyć wywary, dodać grzyby i łyżkę surowego masła (jak ktoś lubi, można zrobić zasmażkę).

Podawać z gotowymi łazankami lub małymi kładzionymi kluseczkami, jeśli ktoś nie lubi łazanek. Wigilijna zupa grzybowa. Fot. archiwum

Wigilijna zupa grzybowa Justyny Kalemby [PRZEPIS]

Składniki ok. 90 g suszonych grzybów (prawdziwki, podgrzybki)

marchew

pietruszka

seler

cebula (można pominąć)

liść laurowy

ziele angielskie

sól

pieprz

śmietana (opcjonalnie)

Wykonanie

Dzień wcześniej grzyby wypłukać w zimnej wodzie i zalać ciepłą wodą.

Następnego dnia grzyby przelać do garnka razem z wodą, w której się moczyły.

Trzeba jednie uważać, by nie przelać osadu, który wytworzył się na dnie naczynia, w którym moczyliśmy grzyby. Dolać około dwóch litrów wody, wrzucić liścia laurowego i ziele angielskie, ugotować grzyby do miękkości. Do wywaru dodać dokładnie wymyte, obrane i pokrojone warzywa. Gotować do miękkości.

Grzyby, warzywa, liść laurowy i ziele angielskie wyciągnąć i przełożyć do miski. Wywar przecedzić przez sito. Do wywaru dodać pokrojone grzyby. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Zupę można zabielić śmietaną i podawać na przykład z łazankami lub uszkami grzybowymi. Tradycyjna wigilijna kapusta z grzybami. Fot. Katarzyna Skuta

Tradycyjna kapusta z grzybami Katarzyny Skuty [PRZEPIS]

Składniki 2 kg kapusty kiszonej

20 dag suszonych podgrzybków (najlepiej same kapelusze)

2 szklanki oleju

trochę soli

Wykonanie

Grzyby namoczyć na noc w wodzie. Następnego dnia wyciągnąć największe kapelusze i przekroić. Ugotować je w wodzie, w której się moczyły, lekko posolić. Kiszoną kapustę przepłukać, jeśli jest zbyt kwaśna i umieścić w garnku. Wlać troszeczkę wody, tak, aby kapusta nie przywarła do dna, przykryć i gotować do miękkości (jeśli będzie trzeba, uzupełniać wodę, można dolać tej z gotowania grzybów). Pod koniec gotowania dodać ugotowane grzyby wraz z wodą, w której się gotowały i gotować jeszcze chwilę pod uchyloną pokrywką, tak aby część wody wyparowała (kapusta ma pozostać lekko wilgotna, ale nie powinna pływać). Wyłączyć gaz, wlać olej i dokładnie wymieszać.

Kapustę można zrobić nawet 1-2 dni przed podaniem. Wigilijny żurek grzybowy z uszkami grzybowymi. Fot. KGW z Konaszówki

Wigilijny żurek grzybowy z uszkami grzybowymi Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki [PRZEPIS]

Składniki na zakwas

mąka żytnia

skórka z razowego chleba

czosnek, ziele angielskie, liść laurowy Składniki na wywar włoszczyzna

grzyby suszone Składniki na ciasto na uszka mąka

jajko

woda Składniki na farsz grzybowy grzyby

masło

cebula Wykonanie

Zakwas. Mąkę żytnią, skórkę z chleba razowego, czosnek, ziele angielskie i liść laurowy zalać wodą i zostawić na kilka dni do zakwaszenia w ciepłym miejscu.

Ciasto. Z podanych składników przygotować ciasto.

Farsz. Grzyby ugotować i posiekać, poddusić z cebulą i masłem aż do odparowania wody. Doprawić do smaku.

Rozwałkować ciasto i formować uszka, napełniając je gotowym farszem. Ugotować na wrzącej osolonej wodzie i odłożyć. Odcedzić zakwaszony żurek, połączyć z wywarem z włoszczyzny i ugotowanymi grzybami, dodać czosnek, sól, pieprz, odrobinę majeranku, doprawić do smaku i doprowadzić do wrzenia. Na podgrzanych talerzach ułożyć uszka i zalać żurkiem. Tradycyjne wigilijne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami. Fot. archiwum

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

1/2 kg mąki zamojskiej

3 łyżki śmietany kwaśnej 18 proc.

2 jajka

wrzątek, szczypta soli Składniki na farsz 1/2 kg kiszonej kapusty

10 dag suszonych podgrzybków

10 dag słoniny

cebula

przyprawy Wykonanie

Ciasto. Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić nożem i do połączonych składników dodać wrzątek. Ciasto wyrobić do gładkości, aż zrobi się elastyczne.

Farsz. Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie kilkakrotnie ją odlewając, aż woda będzie czysta. Grzyby ugotować, następnie odcedzić i pokroić w kostkę.

Kapustę ugotować do miękkości (jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, to w trakcie gotowania odlać wodę) dodając kilka ziaren kminku, liść laurowy i 3 ziarna ziela angielskiego. Ugotowaną kapustę odcedzić i lekko odcisnąć z nadmiaru wody. Słoninkę pokroić w drobną kostkę i stopić. Dodać drobno posiekaną cebulę i lekko zarumienić. Do tak przygotowanej omasty dodać kapustę i grzyby. Przyprawić do smaku. Całość dusić, ciągle mieszając, aby odparować nadmiar wody z farszu. Ulepić pierogi. Wigilijne gołąbki z kaszą i grzybami. Fot. Marian Satała

Wigilijne gołąbki z kaszą i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich KGW w Poznachowicach Dolnych [PRZEPIS]

Składniki średnia kapusta

2 woreczki kaszy gryczanej

3 jajka gotowane

cebula

grzyby suszone

olej

przyprawy do smaku

Wykonanie

Kapustę sparzyć w osolonym wrzątku, powoli ściągnąć liście. Kaszę ugotować na półtwardo. Jaja pokroić w kostkę. Grzyby ugotować do miękkości i przesmażyć na oleju z posiekana cebulą. Farsz doprawić solą i pieprzem. Nakładać na liście i formować gołąbki. Na dno naczynia żąroodpornego poukładać liście kapusty, poukładać gołąbki, wlać pół szklanki wody i odrobinę oleju. Dusić pod przykryciem ok. 1,5 godziny. Wigilijne uszka z grzybami do barszczu. Fot. archiwum

Wigilijne uszka z grzybami do barszczu Anny Zarzyckiej [PRZEPIS]

Składniki na ciasto

30 dag mąki

jajko

szczypta soli

1-2 łyżki wody Składniki na farsz 10-15 dag ugotowanych grzybów (suszonych)

średnia cebula

1-2 łyżki masła

łyżka bułki tartej

jajko

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Farsz. Ugotowane grzyby bardzo drobno posiekać, przesmażyć na maśle z drobno posiekaną cebulą. Dodać łyżkę bułki tartej i jajko. Farsz posolić i popieprzyć do smaku.

Ciasto. Z podanych składników zagnieść ciasto. Rozwałkować cienko i wykrawać kieliszkiem kółka. Nałożyć farsz na każde kółko, połączyć przeciwległe brzegi, a następnie dwa przeciwległe rogi pierożka.

Uszka wrzucić do osolonego wrzątku. Gdy wypłyną, są gotowe. Wigilijny barszcz czerwony z dodatkiem jabłka i suszonych grzybów. Fot. Agnieszka Sznajder

Wigilijny barszcz czerwony z dodatkiem jabłka i suszonych grzybów Agnieszki Sznajder [PRZEPIS]

Składniki 1,5 do 2 kg buraków

wywar z warzyw: cebula, marchewka, pietruszka, seler, por

4 ząbki czosnku

2 liście laurowe

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka suszonych grzybów

4 szare renety

sól

pieprz

ocet Wykonanie

Buraki po obraniu pokroić na cienkie plastry lub zetrzeć, ugotować z czosnkiem, liściem laurowym, zielem angielskim i garstką suszonych grzybów, można też dołożyć zieloną pietruszkę (pietruchę zawiązać nitką, a po ugotowaniu wyciągnąć i wyrzucić).

Dodać wywar z warzyw. Ważne, aby dodać 2-3 łyżki octu żeby barszczyk zachował swój piękny kolor - bez octu robi się brązowawy!

Po ugotowaniu nie wyciągać buraków, odstawić rondel i dołożyć jednego surowego buraka pokrojonego na ćwiartki. Obrać szarą renetę ze skórek i same skórki włożyć do barszczu. Całość zostawić do dnia następnego. Na drugi dzień łyżką cedzakową wyciągnąć wszystko, w rondlu zostanie tylko czysty barszczyk, który podgrzać i doprawiamy do smaku.

Źródło: Agencja TVN

