Powitali lato pod kopcem Wandy w Nowej Hucie. Poznawali życie Słowian sprzed tysiąca lat

W tym roku zaplanowano także prelekcję o tym, co o dawnych mieszkańcach ziem mówią specyficzne odkrycia archeologiczne. Uczestnicy i uczestniczki poznali też właściwości ziół, wyplatali wiklinowe ozdoby oraz słowiańskie wianki, a wokół kopca rozbrzmiała tradycyjna muzyka.

Kopiec Wandy znajduje się we wschodniej części Krakowa w Nowej Hucie przy ul. Ujastek Mogilski. Zbudowany został prawdopodobnie ok. VII–VIII wieku. To jeden z pięciu kopców krakowskich. Wedle legendy jest mogiłą Wandy, córki księcia Kraka, której ciało miano wyłowić z nurtów nieopodal przepływającej Wisły. Kopiec zwieńczony jest marmurowym pomnikiem projektu Jana Matejki, ozdobionym kądzielą skrzyżowaną z mieczem oraz napisem „Wanda”.

