"Prime Time" opowie o ataku na telewizyjne studio. W roli agresora - Bartosz Bielenia

„Prime Time” to dramat psychologiczny z elementami thrillera, którego fabuła zamknięta jest w jedności miejsca, czasu i akcji. Wszystko zaczyna się w 1999 roku w Sylwestra. Uzbrojony Sebastian dostaje się do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników: prezenterkę i ochroniarza. Ich życie pozostanie w rękach chłopaka, dopóki stacja nie spełni jego żądania i nie pozwoli mu wejść na wizję podczas największej oglądalności.

- „Prime Time” to fantazja o buncie i rebelii. Tuż przed eksplozją internetu i narodzinami YouTube’a, wielokrotnie dochodziło do prób wtargnięcia na anteny telewizyjne na całym świecie. Choć „Prime Time” nie jest rekonstrukcją żadnego z tych wydarzeń, odnaleźliśmy w nich dramaturgiczny silnik do opowiedzenia naszej historii oraz szansę na stworzenie nietuzinkowego bohatera – mówi Jakub Piątek, reżyser filmu.