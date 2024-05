Protest w Krakowie po ataku na Rafah. Marsz upamiętniający ofiary w Strefie Gazy

Zachęcali również, by chętni przynieśli świece, flagi palestyny i plakatyaby wyrazić swoje wsparcie i okazać solidarność z mieszkańcami Rafah.

"W świetle przerażających wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu w Rafah, gromadzimy się, aby wyrazić uznanie i złożyć hołd niewinnym ofiarom. Co tydzień mamy nadzieję na koniec cierpień, aby ponownie być świadkami nowego poziomu okrucieństwa" - pisali organizatorzy z Kampanii Solidarności z Palestyną.

Co się stało w Rafah?

26 maja siły izraelskie przeprowadziły atak rakietowy na miasto Rafah w południowej części Strefy Gazy. W wyniku nalotu doszło do pożaru w obozie dla uchodźców, a śmierć poniosło co najmniej 45 osób. Premier Izraela Benjamin Netanjahu przyznał, że był to „tragiczny błąd”, zapowiedział śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tragedii, ale jednocześnie zastrzegł, że nie zamierza kończyć wojny z Hamasem.