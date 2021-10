Przekąski. Kuleczki ziemniaczano-twarogowe ze szpinakiem [PRZEPIS]

Przepis na kuleczki ziemniaczano-twarogowe ze szpinakiem

Składniki na kuleczki:

250 g ugotowanych i utłuczonych ziemniaków

150 g twarogu półtłustego, np. od OSM Piątnica

1 jajko

1 duża garść młodego szpinaku

5 łyżek bułki tartej

1 łyżeczka sosu sojowego

1 płaska łyżeczek pieprzu grubo mielonego

mąka kukurydziana lub pszenna do obtoczenia kuleczek

sól do smaku

olej rzepakowy do smażenia

Składniki na dip:

1 kubeczek jogurtu typu greckiego, np. od OSM Piątnica

2 ząbki czosnku

sól do smaku

Wykonanie:

Kuleczki

Do ziemniaków dodać twaróg, jajko, pieprz, bułkę tartą, sos sojowy i sól do smaku. Dodać również posiekany szpinak i dokładnie wymieszać dłonią.

Z tak przygotowanej masy uformować kuleczki wielkości orzecha włoskiego, obtoczyć w mące i usmażyć na głębokim rozgrzanym oleju na złoty kolor.

Dip

Do jogurtu dodać rozdrobniony czosnek, sól do smaku i dokładnie wymieszać.

Podawać na ciepło lub zimno z dipem jogurtowo czosnkowym.

Przepis poleca Robert Muzyczka, szef kuchni Dworu Korona Karkonoszy



