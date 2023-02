Przepis na obiad. Zobacz pomysły na pyszne obiady na cały luty 2023. Obiady tanie i szybkie [PRZEPISY] opr. Magda Smoleń

Co na obiad? Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na obiady, które można przygotować zimową porą. Na zdjęciu proste, szyki i pyszne ziemniaki zapiekane z boczkiem i cebulą. Zobacz galerię (16 zdjęć)

Co na obiad? Jeżeli nie macie pomysłu na obiad – podpowiadamy, co warto ugotować w lutym. Zebraliśmy dla Was TOP 15 przepisów naszych Czytelników. Francuskie koperty nadziewane kurczakiem, pieczarkami czy może pyszne pyzy? Babka ziemniaczana czy tortellini z mięsem i warzywami? Gulasz z pieczarkami czy kopytka? Zobaczcie przepisy naszych Czytelników.