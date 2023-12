Przepisy na dania z kapustą na Wigilię i Boże Narodzenie. Czym Cię zaskoczy królowa świątecznego stołu?

Wigilijny stół bez kapusty? Niewyobrażalne! Kapusta z grzybami, bigos, uszka, krokiety, pierogi, gołąbki – to warzywo jest nieodłącznym elementem świątecznego menu. Przygotowywana na różne sposoby, ma swój unikalny smak w każdym wydaniu. Czym więc może zaskoczyć kapusta, niezależnie od formy jej podania? Poznaj kilka ciekawostek na jej temat oraz przepisy na pyszne świąteczne dania z kapustą w roli głównej.

Kapusta ma zdrowe pochodzenie

Kapusta głowiasta to tylko jedna z ponad 20 odmian kapusty uprawianych w Europie. W Polsce oprócz niej jadamy kapustę czerwoną i pekińską, chętnie też wybieramy inne warzywa z rodziny kapustnych. To wyjątkowo zdrowa rodzina, bo każdy jej członek (kalafior, brukselka, brokuł, kalarepa, jarmuż) może pochwalić się mnóstwem wartości odżywczych.

Kapusta jest dietetyczna

Kapustą można zajadać się bez obaw o nadmiarowe kilogramy. Ma tylko 33 kalorie w 100g, a jej smak dobrze współgra z innymi warzywami w surówkach i sałatkach. Dzięki temu kapusta sprawdzi się w każdej diecie odchudzającej, ale też w jadłospisie diabetyków. Należy do warzyw o najniższym indeksie glikemicznym – IG kapusty wynosi zaledwie 15.

Kapusta wspiera układ pokarmowy

Choć kapusta ma właściwości wzdymające, stanowi cenne wsparcie dla układu pokarmowego. Jest bogatym źródłem błonnika, który nie dość, że szybko syci, to jeszcze pomaga nam sprawniej trawić. Sok z surowej kapusty bywa polecany na dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a także na niestrawność.

Kapusta wzmacnia odporność

Trudno w to uwierzyć, ale kapusta jest bogatym źródłem witaminy C. 100 g kapusty pokrywa ponad połowę naszego dziennego zapotrzebowania na tę cenną witaminę1, która skraca czas trwania infekcji i pomaga wzmocnić odporność. Resztę dziennego zapotrzebowania możemy uzupełnić np. szklanką soku jabłkowego lub papryką, która zawiera nawet kilka razy więcej witaminy C od cytryny. A oprócz tej witaminy, warto wzmocnić odporność także naturalnym probiotykiem, czyli kapustą kiszoną. Jak wszystkie kiszonki, tak i ona wspiera florę bakteryjną jelit, a to z jelit pochodzi duża część naszej odporności i dobrego samopoczucia – ok. 90% serotoniny, czyli neuroprzekaźnika nazywanego „hormonem szczęścia” powstaje właśnie w nich!

Kapusta to mnóstwo możliwości kulinarnych

Kapustę jemy przyrządzaną na różne sposoby, lecz zazwyczaj poruszamy się tu po stałym repertuarze dań. Tymczasem warto z nią poeksperymentować, bo z kapusty wychodzą smaczne placki czy wegetariańskie kotlety. Polska kapusta sprawdza się jako zamiennik w kuchni azjatyckiej, lecz tak naprawdę niezależnie od tego, w jakiej formie będziemy ją jeść, warto to robić jak najczęściej. Całe szczęście w świątecznej tradycji znalazło się dla niej sporo miejsca! Tym bardziej, że w tym czasie warto też pamiętać o 5 porcjach warzyw i owoców, których jedzenie wspiera nasz organizm i dobre samopoczucie, a kapusta może przecież być jedną z nich.

Oto najlepsze przepisy na świąteczne dania z kapustą:

Paszteciki z kapustą i grzybami do świątecznego barszczu [PRZEPIS]

Paszteciki z kapustą i grzybami do świątecznego barszczu. Fot. Paulina Nosek Składniki na ciasto

1,5 szklanki mąki pszennej

125 g półtłustego twarogu

jajko

pół łyżeczki soli

pół łyżeczki cukru

15 g drożdży

pół szklanki mleka Składniki na farsz 2 garście kapusty kiszonej

500 g pieczarek

3 ząbki czosnku

łyżeczka kminku

łyżeczka soli

50 g masła Dodatkowo arkusz papieru do pieczenia

jajko Wykonanie

Drożdże rozetrzeć z cukrem oraz solą, dodać ciepłe mleko i odstawić na dziesięć minut do wyrośnięcia. Następnie dodać przesianą mąkę, pokruszony twaróg, jajko i wymieszać. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na godzinę.

Kapustę zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia. Odcedzić i porządnie odcisnąć z nadmiaru wody.

Pieczarki zetrzeć na grubych oczkach i podsmażyć na maśle, dodać kapustę i roztarty czosnek z kminkiem i solą. Dusić razem około dziesięciu minut, wystudzić.

Stolnicę posypać mąką, ciasto wywałkować na długi, gruby na 3-4 mm placek (bardziej długi niż szeroki). Na środku ułożyć farsz z kapusty i pieczarek, delikatnie zamykać z jednej strony i drugiej, zwijając trochę jak roladę. Ostrym nożem kroić na mniejsze paszteciki, układać na papierze do pieczenia, posmarować rozkłóconym jajkiem. Pozostawić do wyrośnięcia. W tym czasie rozgrzać piekarnik, termoobieg, 190 stopni grzanie z dołu. Piec dziesięć minut, następnie zmienić na grzanie z góry i piec kolejne dziesięć minut.

Podawać z barszczem.

Przepis Pauliny Nosek

Wigilijna kapusta z grochem. Prosta i pyszna [PRZEPIS]

Wigilijna kapusta z grochem. Prosta i pyszna. Fot. Paweł Epler Składniki 1,5 kg kiszonej kapusty

0,7 kg łuskanego grochu

2 marchewki

4 listki laurowe

3 ziela angielskie

kilka ziaren czarnego pieprzu

dwie duże cebule

sól, pieprz

kminek



Wykonanie

Kapustę płuczemy i siekamy na mniejsze kawałki. Do garnka z dużym dnem wlewamy dwie łyżki oleju i przesmażamy kapustę wraz ze startymi na drobnych oczkach marchewkami. Zalewamy litrem wody i dusimy kapustę do miękkości, dodając liście laurowe, ziele i pieprz.

W osobnym garnku gotujemy groch do momentu, aż się zacznie rozpadać. Groch jest łuskany, więc nie wymaga moczenia i szybko się gotuje.

Na patelni rozgrzewamy dwie łyżki oleju i rumienimy cebulę. Do ugotowanej kapusty dodajemy odcedzony groch i zrumienioną cebulę. Mieszamy razem i chwilę dusimy. Nie dodajemy żadnej zasmażki. Doprawiamy solą, pieprzem oraz kminkiem.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen"

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS]

Tradycyjne pierogi z kapustą kiszoną i grzybami Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej. fot. pixabay Składniki na ciasto

1/2 kg mąki zamojskiej

3 łyżki śmietany kwaśnej 18 proc.

2 jajka

wrzątek, szczypta soli Składniki na farsz 1/2 kg kiszonej kapusty

10 dag suszonych podgrzybków

10 dag słoniny

cebula

przyprawy Wykonanie

Ciasto. Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić nożem i do połączonych składników dodać wrzątek. Ciasto wyrobić do gładkości, aż zrobi się elastyczne.

Farsz. Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie kilkakrotnie ją odlewając, aż woda będzie czysta. Grzyby ugotować, następnie odcedzić i pokroić w kostkę.

Kapustę ugotować do miękkości (jeżeli kapusta jest zbyt kwaśna, to w trakcie gotowania odlać wodę) dodając kilka ziaren kminku, liść laurowy i 3 ziarna ziela angielskiego. Ugotowaną kapustę odcedzić i lekko odcisnąć z nadmiaru wody. Słoninkę pokroić w drobną kostkę i stopić. Dodać drobno posiekaną cebulę i lekko zarumienić. Do tak przygotowanej omasty dodać kapustę i grzyby. Przyprawić do smaku. Całość dusić, ciągle mieszając, aby odparować nadmiar wody z farszu. Ulepić pierogi.

Wigilijna kapuśniarka z grzybami [PRZEPIS]

Wigilijna kapuśniarka z grzybami. Fot. Marian Satała Składniki litr soku z kiszonej kapusty

garść suszonych grzybów

1/3 szklanki śmietany

łyżka mąki

sól, pieprz

ugotowane ziemniaki

Wykonanie

Grzyby namoczyć i ugotować. Sok z kapusty podgrzać. Gdy jest za kwaśny – dodać wodę. Ugotowane grzyby pokroić i wrzucić do soku z kapusty. Gotować ok. 10 minut. Mąkę rozrobić z wodą i zagęścić zupę. Zabielić śmietaną, doprawić solą i pieprzem do smaku. Podawać z ziemniakami.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Paczółtowic

