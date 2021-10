Punky Reggae Live 2021. Mini festiwal muzyczny w krakowskim klubie Zaścianek 22 października

- Punky Reggae Live to unikalne wydarzenie koncertowe, trafiające w rozmaite gusta muzyczne, łączące pokolenia, które udowadnia, że muzyka to dziedzina, w którym nie ma miejsca na nikomu niepotrzebne podziały, a wręcz przeciwnie – liczy się przede wszystkim pozytywny przekaz oraz szukanie tego co nas łączy i skutecznie nakręca do dalszego działania! - zachęca Wojtek Wojda, wokalista Farben Lehre.