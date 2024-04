Trasa koncertowa Punky Reggae Live dotrze 20 kwietnia do Krakowa. Farben Lehre, The Bill i Leniwiec zagrają w klubie Studio

Brawurowa i energetyczna formacja Farben Lehre powstała we wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu na bogatą dyskografię kapeli składa się 14 płyt studyjnych, 6 DVD oraz liczne kompilacje. Od wielu lat zespół bardzo dużo koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim koncie płoccy muzycy mają występy u boku tak znaczących formacji jak the Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, Toy Dolls, U.K. Subs, G.B.H., Vibrators czy Dritte Wahl.

The Bill powstał w 1986 roku w Pionkach z inicjatywy Kefira i Skóry. Pierwsze lata działalności, to głównie próby, koncerty na lokalnych scenach i...częste zmiany składu. Ostateczny skład zespołu z tego okresu, to Skóra, Kefir, Soko, Mielony. W 1990 roku The Billa opuszcza Skóra, a na wokalu jego miejsce zajmuje Soko. Zespół w składzie trzyosobowym zostaje zaproszony do Jarocina'92 i zdobywa tam nagrodę publiczności.