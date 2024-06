Radość w Nowym Sączu. Konfederacja ma co świętować. Jest trzecia w Polsce. Poseł Ryszard Wilk: martwi tak wysoki wynik PO i PiS

Kilkanaście minut po ogłoszeniu wyników exit pool z dziennikarzami spotkał się wyraźnie zadowolony poseł Wilk. Wyraził nadzieję, że Konfederacja zdobędzie w Polsce sześć mandatów.

- To jeszcze są emocje. Obserwujemy to. Ten exit pool dał nam prawie 12 procent. Oceniamy to jako bardzo dobry wynik. Jesteśmy trzecią siłą polityczną w kraju. Osobiście martwi mnie jednak tak wysoki wynik partii wiodących, szczególnie że są to wybory do europarlamentu, a wszyscy wiemy i znamy jakie jest stanowisko tych partii m.in. do Zielonego Ładu – komentował.