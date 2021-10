Radunia Stężyca - Hutnik Kraków. Masakra w 26 minut. To jest droga do III ligi boch

Hutnik przegrał w tym sezonie 10 z 14 meczów Tomasz Bochenek

Radunia Stężyca - Hutnik Kraków 5:2 w meczu 14. kolejki II ligi. Ta porażka jest dziesiątą poniesioną w tym sezonie przez nowohucką drużynę, która z zaledwie 8 punktami zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Strata Hutnika do bezpiecznej lokaty to już 9 pkt. A zatem już w październiku stał się zespołem poważnie zagrożonym spadkiem do III ligi.