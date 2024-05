Rozmarzone piosenki o miłości. Brytyjski duet Still Corners wystąpi 21 maja w krakowskim klubie Kwadrat

Still Corners to duet, w którego skład wchodzą Tessa Murray oraz Greg Hughes. Grupa została założona krótko po tym, jak para przypadkowo trafiiłą na siebie na londyńskim dworcu. Od tego momentu zespół tworzy muzykę, która jest jednocześnie refleksyjna, poszukująca i romantyczna.

Po wydaniu kilku singli formacja podpisała kontrakt z legendarną wytwórnią Sub Pop, we współpracy z którą ukazał się ich debiut “Creatures of an Hour” oraz drugi album “Strange Pleasures”. Od 2016 Still Corners wydają muzykę pod szyldem własnej firmy Wrecking Light Records. Płyty “Dead Blue”(2016), “Slow Air”(2018) oraz “The Last Exit” (2021) umocniły pozycję zespołu jako jednego z czołowych przedstawicieli dream popu w ostatniej dekadzie.