Ryba po grecku, ryba w galarecie, ryba smażona. Sprawdź przepisy wigilijne [PRZEPISY]

Wykonanie : Rybę umyć, skropić sokiem z cytryny, doprawić solą, pieprzem i pokroić w poprzek na niewielkie 4-5 cm kawałki. Obtoczyć je w mące, jajku, bułce tartej i smażyć po kilka minut z obu stron na patelni z rozgrzanym olejem. Ryba ma być rumiana i usmażona. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i pozostawić do wystudzenia. W międzyczasie połączyć i zagotować wszystkie składniki zalewy. Gotować ok. 20 minut na niewielkim ogniu, a następnie ostudzić. Wystudzoną rybę ułożyć w dużym, wyparzonym słoju litrowym lub szklanej wysokiej misie, zalać zimną (!) zalewą tak, aby cała ryba była przykryta i zamknąć lub szczelnie przykryć folią.

Szczupak w galarecie na świąteczny stół [PRZEPIS]

Wykonanie

1,5 litra wody, liście laurowe, ziele angielskie, goździki, skórka z cytryny i 1 cebulę ugotować na małym ogniu przez ok. 30 minut. Druga cebulę pokroić w drobna kosteczkę i zeszklić na maśle.

Śledzia namoczyć. Szczupaka sprawić tak, aby zdjąć skórę pozostawiając razem z głowa i ogonem. Natrzeć skórę solą i pozostawić na 3 godziny w lodówce. Z mięsa usunąć ości, mięso skropić sokiem z cytryny pozostawić na około 2 godz.

Bułkę odcisnąć i zemleć razem z mięsem ze szczupaka i śledziem. Do masy dodać pokrojony w paseczki filet sandacza, dodać żółtka, sól pieprz i wegetę do smaku. Wszystko razem dokładnie wyrobić, na koniec dodać ubite białka, wszystko dokładnie wymieszać. Farszem nadziać skórę szczupaka.

Rybę owinąć ściśle w gazę, ułożyć w gęsiarce zalać przecedzoną wcześniej zalewą, gotować po przykryciem na wolnym ogniu godzinę (jeżeli wywar nie przykrywa w całości, pamiętamy aby po około 30 minutach obrócić rybę). Zostawić szczupaka w wodzie odlewając około 3 szklanek, dodać żelatynę, doprawić według uznania i zostawić do ostygnięcia. Około 1/3 zalewy wlać na półmisek, tak aby zastygło. Na zastygniętej galarecie ułożyć szczupaka. Pozostałą tężejącą galaretą zalać szczupaka.