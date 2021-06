Seria wypadków w Tatrach. Turysta zginął na Rysach, uraz nogi na Wołowcu i wypadek między Zawratem a Świnicą Łukasz Bobek

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek przed godziną 9 rano. Ok. 40-letni turysta spadł w czasie wędrówki na Rysy. Nie przeżył upadku. TOPR zwiózł jego ciało do Zakopanego. Gdy zakończyła się akcja na Rysach, ratownicy ruszyli na pomoc turyści na Wołowcu, a potem na szlak między Zawratem a Świnicą.