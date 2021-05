Sikający Lenin znalazł nowe miejsce. Kontrowersyjna fontanna stanęła na dachu Domu Utopii

Szans na taką dyskusję nie widzi natomiast Michał Drewnicki, który zaznacza:

Wystawianie jakichkolwiek pomników zbrodniarzy, nawet w formie prowokacyjnej, jest nie na miejscu. Nie wyobrażam sobie pomnika sikającego Hitlera, taki pomysł szybko spotkałby się z krytyką i uważam, że pomnik sikającego Lenina również powinien. To jest tania prowokacja, autorzy mogliby bardziej wysilić się na przyciąganie uwagi, bo tego typu rzeźba nie pobudza do dyskusji, tylko do awantury. Pojawia się grupa, która uznaje to za skandal i druga, dla której to przejaw wolności sztuki. Nie ma tam pola do merytorycznej dyskusji