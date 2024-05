Soła przez wieki wyznaczała dzieje Oświęcimia. Stanowiła o jego obliczu, często była także wielkim zagrożeniem. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Soła w Oświęcimiu była przez wieki nieujarzmiona

Rok 2024 został ogłoszony w Oświęcimiu Rokiem Soły. Jego obchody podkreślają związki z rzeką, która stała się jednym z symboli miasta. Jest to okazja, aby przypomnieć m.in. czasy, gdy nieujarzmiona Soła była sprawcą wielkich dramatów i zniszczeń.

Był 1805 rok, gdy doszło do jednej z największych powodzi w dziejach Oświęcimia. Soła przesunęła swoje koryto w stronę zamku i podmyła górę zamkową. Po latach kronikarze pisali, że prawie połowa góry…

W efekcie podmyła górę i prawie jej połowa wraz murami obronnymi i zabudowaniami zamkowymi znalazła się w nurcie rzeki. W Oświęcimiu jeszcze nie zapomniano o skutkach tej wielkiej wody, gdy w 1813 roku niszcząca powódź znów nawiedziła miasto. Spowodowało to kolejne uszkodzenia zamku.

Nowy betonowy most został oddany w Oświęcimiu w 1924 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe

Władze zaboru austriackiego podjęły nawet decyzję o jego rozbiórce. Na szczęście dla miasta nie została ona zrealizowana, dzięki Kajetanowi z Brzezia Russockiemu, byłemu adiutantowi Napoleona, który wykupił od Austriaków zamek wraz przyległymi dobrami ziemskimi.

Soła była także ulubionym miejsce wypoczynku kolejnych pokoleń oświęcimian Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kilka razy przymierzano się do ujarzmienia Soły. Budowę wałów w Oświęcimiu rozpoczęto dopiero w 1916 roku. Było to rok po kolejnej wielkiej wodzie, w wyniku której ucierpieli mieszkańcy Zasola. Prace związane z obwałowaniami ukończono w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jeszcze przed wojną powstała zapora w Porąbce, a po wojnie w Tresnej i Czańcu, co także poprawiło bezpieczeństwo w samym Oświęcimiu.