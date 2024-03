Spór o przystanek trwa. Właścicielka terenu przysypała go ziemią: nie odpuszczę!

W minioną sobotę zdenerwowana limanowianka przekazała nam, że najpierw miał podejść do niej pracownik Nadzoru Budowlanego w Limanowej informując, że poprosi burmistrza o usunięcie z jej działki wszelkich śmieci (mowa m.in. o wysypanej na chodniku ziemi). - Musi ponoć dbać o porządek publiczny. I ja za to odpowiadam. Oznajmił nawet, że zrobi zdjęcia i wyśle do akt – poinformowała nas poirytowana.

Następnie do bohaterki tego tekstu przyjechała straż miejska nakazując pozbieranie śmieci z terenu przystanku. Co na to limanowianka?

- To jakiś absurd. Nie zamierzam odpuszczać. Wszystko wraz z ziemią zostało na chodniku. To jest mój teren prywatny i zamierzam… sadzić tam kwiatki. Jeśli wystawią mi mandat, to ja w zamian będę egzekwować swoje prawo, wezwę policję do każdego pasażera, który wtargnie na mój teren prywatny – oznajmiła.