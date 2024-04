Takiej kampanii w Krakowie jeszcze nie było. Kandydaci na prezydenta obrzucają się błotem. Zaciętą walkę widać na ulicy i w internecie

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich kampania wyborcza była nadspodziewanie merytoryczna i spokojna. Pojawiające się przypadki agresji były na drugim planie.

- Teraz skręciło to w niedobrą stronę. Jest agresja, hejt i wzajemne obrzucanie się błotem. Przekraczanie granic przyzwoitości zaczyna dominować. Co ciekawe, gdy kandydaci spotykają się oko w oko na debatach, to zachowują się elegancko. Gdy kończą debatę, to sztaby wyborcze zrywają z kulturą i stawiają na ostry atak. To oczywiście odbywa się za przyzwoleniem kandydatów na prezydenta - mówi prof. Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych UJ.

Ekspert uważa, że to najostrzejsza kampania wyborcza w historii Krakowa.