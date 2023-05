Tatry. 52-latka wyszła w góry zupełnie nieprzygotowana. Na szczęście w nocy udało się ją odnaleźć żywą

Do poszukiwań doszło w poniedziałek wieczorek. Wtedy to tatrzańscy policjanci otrzymali z jednego z krakowskich komisariatów informację o zgłoszeniu od rodziny ws. 52-letniej kobiety. Ze zgłoszenia wynikało, że wyjechała do Zakopanego, a następnie kompletnie nieprzygotowana do górskich wędrówek poszła w Tatry.