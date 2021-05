Tatry. Dolina Gąsienicowa znów otwarta. Niedźwiedzia rodzina ruszyła w drogę

Beskid Mały. Niedźwiedzica z młodym pojawiła się w Rzykach i w okolicy szlaku na Leskowiec!

Mieszkańcy powiatu wadowickiego donoszą o niedźwiedzicy z młodym, która widziana była m.in. przy parkingu w Rzykach oraz w okolicy szlaku turystycznego na górę Leskowiec w Beskidzie Małym. Choć jeszcze nikomu nie udało się ich uwiecznić na zdjęciach, to wszystko wskazuje na to, że misie wróciły w te strony. Ruja niedźwiedzia trwa od kwietnia do czerwca. Wtedy samica może być agresywna. Nadleśnictwo radzi jak się zachować w przypadku spotkania z tymi zwierzętami.