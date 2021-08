Tatry. Jeleń nad Morskim Okiem osaczony przez ludzi robi się agresywny. Zaatakował chłopca

Dwa filmy z jeleniem ze szlaku do Morskiego Oka został nakręcony w ostatni weekend. Opublikował je portal Tatromaniak.

Na jednym z nagrań widać, jak młody jeleń stoi przy asfaltowym szlaku do Morskiego Oka. Wokół niego gromadzą się ludzie. Robią zdjęcia. Niektórzy wyciągają do jelenia ręce. Dotykają go, łapią za poroże. Widać, że zwierzę robi się coraz bardziej nerwowe. Zaczyna doskakiwać do stojących ludzi i do siedzącego na ławce mężczyzny. Ten na ławce wydaje się tym nie przejmować. Łapie jelenia za rogi, przepycha się z nim.

Na drugim nagraniu widać małego chłopca, który stoi obok jelenia, a ludzi robią im zdjęcia. W pewnym momencie jeleń rusza na chłopczyka. Zaatakował go kopytem, a także uderzył w głowę. Z tłumu słychać słowa „O Jezu”. Gdyby to był jeleń z w pełni wykształconym porożem, wówczas sytuacja mogłaby się zakończyć dużo poważniej.