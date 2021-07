Tatry. Szlak na Skrajny Granat znów otwarty. Remont turystycznego duktu zakończony

To jednak dopiero początek prac remontowych, jakie na ten rok zaplanował Tatrzański Park Narodowy. W te wakacje mają m.in. wymienione łańcuchy asekuracyjne na innych fragmentach Orlej Perci - na szlaku na Kozią Przełęcz, w Żlebie Kulczyńskiego, w okolicach Szpiglasowego Wierchu. - Nie chodzi o wymianę łańcuchów na całej długości. Ale o te odcinki, które tego wymagają, które zostaną wskazane przez ratowników TOPR – mówi Marta Mazik z TPN.

Równoległe z wymianą łańcuchów będą prowadzone roboty przy poprawie samego szlaku. Na czas prac TPN szlaki te będą zamykał dla turystów. Wszystko to podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Remonty tych szlaków mają się odbyć pod koniec lipca - o ile oczywiście pozwoli na to pogoda. Przy sprzyjających warunkach potrwają one ok. dwóch tygodni.

W tym roku wyremontowane zostaną także szlaki z Kasprowego Wierchu na Kopę Kondracką, z Hali Kondratowej na Kondracką Przełęcz, mostki w Dolinie Tomanowej. Dodatkowo poprawiony będzie szlak z Psiej Trawki na Waksmundza Polanę, z Cyrhli na Kopieniec Wielki, z Kuźnic na Kalatówki, z Kalatówek na Halę Kondratową, z Polany Kondratowej na Przełęcz pod Kopą Kondracką, Przysłop Miętusi – Jaworzyna Miętusia, a także szlak w Dolinie Białego.