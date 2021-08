Tatrzańskie Musealia - święto Muzeum Tatrzańskiego i miłośników zwiedzania

Tatrzańskie Musealia to doroczne święto, które ma miejsce we wszystkich filiach Muzeum Tatrzańskiego. Z tej okazji we wszystkich filiach zwiedzający mogą liczyć na bezpłatny wstęp i gratis audioprzewodnik (słuchawki trzeba mieć własne). Na każdego zaś, kto zrobi zakupy w muzealnych sklepikach, czeka upominek. Dodatkowo warto zbierać pieczątki w filiach. Za zebranie minimum czterech czeka nas niespodzianka.

Jednak z okazji dni Muzeum pracownicy przygotowali dodatkowe atrakcje w każdej z filii. Program zapowiada się bardzo atrakcyjnie.

Sobota, 21 sierpnia

Galeria Sztuki w willi Oksza

(ul. Zamoyskiego 25)

10.00 - Śniadanie na trawie w ogrodach Okszy

10.30–11.00 - Poranek z Witkacym. Oprowadzanie po wystawie

12.30–13.00 - Na szczytach z Gersonem. Topograficzna wyprawa w świat pejzażu

13.00–15.00 - Inspirowane pejzażem. Warsztaty malowania płóciennych plecaków (na zapisy)

13.30–16.30 - Pokaz Strój góralski w epoce Gersona. Hafty i konserwacja

14.00–14.30 - Od-nowa. Na szlaku (wy)remontowanych filii Muzeum Tatrzańskiego – willa Oksza

17.00–18.30 - O siedemnastej nie tylko z Gersonem w Okszy. Opowieść o wystawie czasowej i stałej

20.00 – Koncert Kapeli Sebastiana Karpiela Bułecki. Prowadzi Józef Pitoń