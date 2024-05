To był futurystyczny plan PKP. Tak miało zmienić się centrum Krakowa!

To miał być ostatni etap zagospodarowywania terenu przy Dworcu Głównym PKP w Krakowie. Po modernizacji peronów i przeniesieniu całej obsługi pasażerów do hali podziemnej, kolejarze planowali wspólnie z prywatnym inwestorem wybudować na blisko 1,5-hektarowym terenie - między torami a ul. Bosacką - trzy nowoczesne biurowce i podziemne parkingi.

Było porozumienie

"Umowa zakłada, że my oferujemy posiadany teren, inwestor sfinansuje prace. Po zakończeniu budowy można będzie sprzedać powierzchnie biurowe lub czerpać zyski z ich wynajmu. Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym (który ma zakończyć się pod koniec 2018 r.) powstaną dwa nowoczesne budynki biurowe wraz z podziemnym garażem. Jeden z nich będzie częściowo zlokalizowany nad płytą Małopolskiego Dworca Autobusowego. W drugim etapie przewidziana jest budowa jednego biurowca i przebudowa trzech starych budynków" - wyliczali kolejarze w 2015 roku.

Do konkretów jednak nie doszło. Mijały kolejne lata, a mediom przekazywane były tylko kolejne informacje o tym, że to "skomplikowana inwestycja". I do dziś nie została zrealizowana.

A jak miała wyglądać? Zobaczcie wizualizacje oraz zdjęcia, jak w rzeczywistości wygląda ten teren.

Zobaczcie!: