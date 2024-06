To ma być najdłuższy park w Krakowie - Park Woźniców. Powstała koncepcja, są wizualizacjie, zrobiono plac zabaw i co dalej?

Park Woźniców

Kształt przyszłego parku, jak również jego podstawowe funkcje tj. korytarz ekologiczny, napowietrzający, komunikacyjny- sprawiają, iż mamy do czynienia z typem parku linearnego.

Największą wartością przyszłego założenia jest połączenie zielonym korytarzem Łąk Nowohuckich oraz Parku Lotników czyli dwóch największych i najważniejszych terenów zielonych północno-wschodniej części miasta. Dzięki czemu mieszkańcy Krakowa uzyskają dostęp do prawie 19,3 ha terenu zieleni o długości (prawie 2 km dł., biorąc pod uwagę część zachodnią opracowywaną przez studentów Politechniki Krakowskiej). Park Woźniców już w tej chwili stanowi cenny korytarz migracji dzikiej zwierzyny oraz ciąg przewietrzający pomiędzy nowopowstającymi osiedlami mieszkalnymi.

NIEKTÓRE Z PROJEKTOWANYCH STREF:

Co dalej z parkiem Woźniców?

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się pierwsze prace budowlane w przyszłym parku Woźniców. Przy ul. Sołtysowskiej 11a powstały plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu w ramach budżetu obywatelskiego.

W tym roku nieopodal siłowni powstanie jeszcze kolejny zwycięski projekt budżetu obywatelskiego pumptrack – rowerowy plac zabaw, ścieżka zdrowia oraz pola do gry w boule. Dla obu inwestycji Zarząd Zieleni Miejskiej posiada już opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

- Główne założenia koncepcji to park o charakterze linearnym naturalistyczno-ruderalny z elementami edukacyjnymi, rozrywkowymi, sportowymi i wypoczynkowymi. Park Woźniców uwzględniony został w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta, a istotną kwestią dla jego utworzenia jest również wykup terenów i regulacja stanu prawnego działek, tak aby stworzyć spójną, zieloną przestrzeń stanowiącą ważne zaplecze rekreacyjne w tej części miasta - podają urzędnicy miejscy na stronach internetowych. Zatem jak widać park będzie powstawał małymi kroczkami i może to iść opornie szczególnie jeśli chodzi o wykup gruntów. Na to trzeba pieniędzy i czasu na negocjacje w właścicielami.