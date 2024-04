To nie prima aprilis: bramkarz Puszczy Niepołomice dał się przelobować... golkiperowi Radomiaka! ZDJĘCIA, WIDEO

To nie była bezpośrednia asysta wyrzucającego piłkę z autu Wojciecha Hajdy, bo piłka, zanim trafiła do Romana Jakuby, odbijała się od graczy obu drużyn niczym we flipperze, ale przecież - zanim wpadła do siatki po uderzeniu jej lewą nogą przez Ukraińca – znalazła się w polu karnym właśnie za sprawą defensywnego pomocnika.

Wymarzony początek dla Puszczy, bo była dopiero 4. minuta spotkania. Jeśli założyć, że to gol po aucie, to należy dodać go do czterech wcześniej zdobytych przez beniaminka w ekstraklasie. Od lipca ubiegłego roku upłynęło wystarczająco dużo czasu, by się nauczyć sztuczek niepołomiczan, ale na ich skuteczność mało kto znajduje receptę. Tym razem padło na Radomiaka, którego trener przed meczem rozpływał się w komplementach nad efektywnością pracy Tomasza Tułacza.

Maciej Kędziorek sięgnął nawet do jego początków w Puszczy, a więc okresu, gdy zawodnikiem „Żubrów” był Dawid Abramowicz. Lewy obrońca Radomiaka dobrze pamięta, że już wtedy nauka stałych fragmentów gry była znakiem firmowym Tułacza i nic się od tamtej pory nie zmieniło. Oczywiście za wyjątkiem tego, że ich wykonanie daje jeszcze lepsze efekty, jak w sezonie 2015/2016.