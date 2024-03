Tradycyjne dania na Wielkanoc. Co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole 2024? Przepisy na potrawy wielkanocne [LISTA, PRZEPISY]

Potrawy wielkanocne - przepisy. Śniadanie wielkanocne to jeden z ważniejszych posiłków w ciągu roku. Co powinno znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie dania na Wielkanoc przygotować zgodnie z tradycją? Na wielkanocnym stole nie powinno zabraknąć jajek na różne sposoby, tradycyjnego żurku, chrzanu, białej kiełbasy i oczywiście bab, mazurków i paschy. Co przygotować? Podpowiadamy!

Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Od wieków na wielkanocnym stole królują jajka, żurki i babki. Oto lista wielkanocnych tradycyjnych potraw.

Poniżej znajdziecie przepisy na tradycyjne dania wielkanocne. Na stole powinny znaleźć się potrawy:

jajka faszerowane

biała kiełbasa

domowy chrzan wielkanocny

żurek wielkanocny

domowy pasztet wielkanocny

sałatka jarzynowa

drożdżowa babka wielkanocna jak u babci

wielkanocna pascha

tradycyjny mazurek wielkanocny

Wielkanoc – jajka to podstawa. Jak ugotować jajka, by nie pękały i miały piękny kolor?

Jajka i potrawy z jajek to podstawa na wielkanocnym stole. Jak ugotować jajko idealne? Jak ugotować wielkanocne jajka? To proste! fot. pixabay Wielkanocne jajka przede wszystkim nie lubią dużego ognia. Warto gotować je na małym ogniu.

Jajka pękają również poprzez różnicę temperatur jajek i wody. Aby tego uniknąć nie należy wrzucać jajka "prosto z lodówki" do wrzątku. Najlepiej wyjąć je wcześniej i trochę odczekać, zanim rozpocznie się gotowanie.

Wkładając jajka bezpośrednio do wrzątku pamiętajmy, że: po 3 minutach żółtko jajka będzie miękkie, a białko lekko ścięte

po 3,5 minutach żółtko będzie zagęszczone, a białko całkowicie się zetnie

po 5 minutach żółtko nadal będzie miękkie, a białko mocno ścięte

po 6 minutach żółtko mocno zagęszczone, a białko bardzo mocno ścięte

powyżej 7 minut jajko będzie ugotowane na twardo Nie zaleca się gotować jajek powyżej 10 minut, ponieważ są one ciężkostrawne, mogą być zrobić się „gumowate”, a żółtko będzie miało siną, nieapetyczną obwódkę.

Wielkanocne jajka marynowane w buraczkach [PRZEPIS]

Zamiast tradycyjnych jajek na Wielkanoc można podać jajka marynowane w buraczkach. Z pewnością będą nie tylko ozdobą wielkanocnego stołu ale zaskoczą wszystkich pięknym kolorem i nieco innym smakiem. Wielkanocne jajka marynowane w buraczkach. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska Składniki 6 jajek

2 duże buraki

2 szklanki wody

szklanka octu

liść laurowy

5 goździków

3 ziela angielskie

łyżeczka soli

łyżka cukru

Wykonanie

Jajka ugotować na twardo i wystudzić. Następnie obrać. Buraki wymyć, pokroić na kawałki. W rondelku zalać buraki wodą i octem. Dodać wszystkie przyprawy. Gotować ok. 15 min. Przecedzić i wystudzić. Wystudzoną marynatą zalać jajka i zostawić na 12 godzin.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

Wielkanocne jajka faszerowane na różne sposoby [PRZEPIS]

Wielkanoc bez faszerowanych jaj? Nidy! Zobaczcie, czym można nafaszerować jajka. Wielkanocne jajka faszerowane na różne sposoby. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki 10 jaj ugotowanych na twardo

3 łyżeczki wasabi

łyżka buraczków

3 łyżki utartego chrzanu

koperek, szczypiorek do dekoracji Wykonanie

Jajka przekroić, wyjąć żółtka i rozgnieść widelcem. Roztarte żółtka podzielić na 3 części - do jednej dodać wasabi, do drugiej buraczki, do trzeciej chrzan. Wymieszać każdą oddzielnie i w ten sposób uzyskamy farsz do jajek o różnych kolorach. Jajka efektownie wyglądają ułożone na talerzu i posypane szczypiorkiem.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Wielkanocna musztardowo-chrzanowa biała kiełbasa pieczona na piwie [PRZEPIS]

Wielkanocna musztardowo-chrzanowa biała kiełbasa pieczona na piwie. Fot. Katarzyna Jaworek Białej kiełbasy nie może zabraknąć na wielkanocnym stole. To jeden z symboli wielkanocnego śniadania! Składniki 4 parzone białe kiełbasy

1 por

2 cebule

1,5 łyżki musztardy

1/2 łyżki świeżego startego chrzanu

150 ml piwa jasnego

1 łyżka masła

sól

pieprz

pieprz kolorowy ziarnisty

Wykonanie:

Pora pokroić w plasterki. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Pora razem z cebulą smażyć około 5 minut na maśle. Oprószyć solą i pieprzem.

Musztardę wymieszać z chrzanem. Białą kiełbasę nakłuć wykałaczką w kilku miejscach.

Na dno naczynia żaroodpornego wyłożyć podsmażony por i cebulę. Na warzywach ułożyć białe kiełbaski. Kiełbasę posmarować marynatą z musztardy i chrzanu. Posypać ziarnami pieprzu kolorowego. Całość zalać piwem.

Piec około 45 minut w temperaturze 180 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek

Domowy chrzan wielkanocny z jajkiem i śmietaną [PRZEPIS]

Domowy chrzan wielkanocny z jajkiem i śmietaną. Fot. Patrycja Fudalewka-Jasińska Składniki 25 dag korzenia chrzanu

5 jajek

2 łyżki soku z cytryny lub octu

2 łyżeczki cukru

3 łyżki śmietany 18 proc.

kilka łyżek gorącej wody

sól

Wykonanie

Chrzan umyć. Zalać zimną wodą i pozostawić na 2 godziny. Potem obrać cienko i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Wymieszać z sokiem z cytryny. W gorącej wodzie rozpuścić jedną łyżeczkę cukru i dodać do chrzanu. Wymieszać dokładnie. Doprawić do smaku solą. Ugotowane na twardo jajka obrać, podzielić na pół i wyjąć z nich żółtka. Rozetrzeć widelcem żółtka z jedną płaską łyżeczką cukru i śmietaną. Białka pokroić w bardzo drobną kostkę i połączyć z żółtkami. Dodać chrzan i wymieszać wszystko dokładnie. Przechowywać w lodówce.

Przepis Patrycji Fudalewskiej-Jasińskiej

Żurek wielkanocny. Jak zrobić domowy zakwas na żurek i tradycyjny żurek? [PRZEPISY]

Nie ma dobrego żurku wielkanocnego bez dobrego zakwasu. Polecamy zrobić zakwas w domu. To wcale nie jest trudne! Domowy zakwas na żurek wielkanocny.

Domowy zakwas na żurek [PRZEPIS]

Przepis na dwa litrowe słoiki

ok. 2 litry przegotowanej, ostudzonej wody

mąka żytnia

mąka pszenna

czosnek Wykonanie zakwasu na żurek

Wodę przegotować i wystudzić. Do wyparzonych i wysuszonych słoików wsypać po 1,5 łyżki mąki pszennej i żytniej.

Czosnek obrać i do każdego słoika dać 2-3 ząbki (jeżeli lubimy bardziej czosnkowy smak – można dać więcej).

Całość zalać przegotowaną, wystudzoną woda (do ¾ objętości słoika). Mocno zakręcić, odstawić w ciepłe miejsce na 5 dni.

UWAGA – Zakwasem w słoiku należy codziennie mocno potrząsać.

Po około pięciu dniach zakwas na żurek jest gotowy. Możemy go przechowywać w chłodnym miejscu nawet do miesiąca.

Nie obawiajcie się - zakwas w zamkniętym słoiku ukisi się tak samo jak ten z dostępem powietrza. Za to na pewno nie spleśnieje i się nie zepsuje.

Z takiego zakwasu można ugotować:

Żurek na maślance i wędzonce [PRZEPIS]

Żurek na maślance i wędzonce. Fot. Paweł Epler Składniki 4 litry wody

1 litr zakwasu

1 litr maślanki lub serwatki

1 duże, wędzone żeberko lub kość

3 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

łyżkę ziaren pieprzu

ok 1 kg dobrej, wiejskiej kiełbasy (żurek jest „na bogato”)

5 ząbków czosnku

9 sporych ziemniaków pokrojonych w kostkę

1 łyżka suszonego majeranku

1 łyżeczka cząbru

sól, pieprz

2 łyżki chrzanu

500 ml śmietany kwaśnej (hartowanej gorącą zupą)

jajka na twardo do podania Wykonanie

Wywar. Ugotować wodę, żeberka, liść laurowy, ziele i pieprz, od momentu zagotowania – 20 min. Do wywaru wrzucić obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, oraz pokrojoną w plasterki kiełbasę. Gotować aż ziemniaki będą gotowe.

W osobnym garnku podgrzać maślankę na małym ogniu, jak zacznie się oddzielać serwatka, to zblendować na gładko. Do wywaru z kiełbasą i ziemniakami, dodać zakwas i maślankę, wymieszać i na bardzo małym ogniu i gotować 10 minut. Dodać wyciśnięty czosnek, chrzan i śmietanę. Doprawić solą, pieprzem, majerankiem i cząbrem.

Żurek jest dosyć kwaśny, można zastąpić kwaśną śmietanę słodką, można dodać więcej chrzanu, użyć mniej zakwasu, to tylko od waszej wyobraźni zależy.

Przepis Agnieszki Delkowskiej

Domowy pasztet wielkanocny [PRZEPIS]

Domowy pasztet wielkanocny. Fot. archiwum Warto się pokusić o zrobienie pysznego pasztetu na wielkanocny stół. Zobaczcie sprawdzony przepis! Składniki 1/2 kg łopatki wieprzowej

1/2 kg boczku surowego

1/2 kg wątróbki drobiowej lub wieprzowej

bułka

3 jajka

liść laurowy

ziele angielskie

pieprz

sól

gałka muszkatołowa

duża cebula

łyżka smalcu

Wykonanie

Mięso (bez wątróbki) przysmażyć na mocnym ogniu, następnie podlać wodą, dodać przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz i dusić do miękkości.

W międzyczasie namoczyć bułkę i krótko sparzyć wątróbkę wrzątkiem.

Miękkie, przestudzone mięso i sparzoną wątróbkę przepuścić trzy razy przez maszynkę do mięsa, dodać namoczoną bułkę przepuszczoną przez maszynkę. Cebulę podsmażyć na smalcu i dodać do masy pasztetowej. Wbić 3 jajka.

Masę przyprawić pieprzem, solą i koniecznie dużą ilością gałki muszkatołowej.

Dokładnie wymieszać. Włożyć do foremek i piec w temperaturze 180 stopni około godziny.

Przepis Barbary Stachurskiej

Sałatka wielkanocna. Klasyczna sałatka jarzynowa [PRZEPIS]

Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć klasycznej sałatki jarzynowej. Klasyczna sałatka jarzynowa. Fot. Iwona Borowiec Składniki 4 ziemniaki

3 marchewki

pietruszka (korzeń)

kawałek selera

3 jajka na twardo

3 ogórki kiszone

cebula lub biała część dużego pora

jabłko

majonez

puszka groszku lub kukurydzy

sól, pieprz

Wykonanie

Ugotowane warzywa i jajka pokroić w drobną kostkę, na koniec dodać obrane i pokrojone jabłko, groszek lub kukurydzę i ogórka kiszonego oraz cebulę lub pora, doprawić i wymieszać z majonezem.

Przepis Iwony Borowiec

Drożdżowa babka wielkanocna jak u babci [PRZEPIS]

Najlepszy, sprawdzony przepis na wielkanocną babkę. Taką babę od pokoleń przygotowuje się w rodzinie Marty Góry. Zobaczcie przepis! Drożdżowa babka wielkanocna jak u babci. Fot. Marta Góra Składniki 1 kg mąki

4 jaja

szklanka cukru

niecałe 1/2 l mleka

10 dag drożdży

15 dag masła

cukier waniliowy,

rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie

Zrobić rozczyn rozcierając w garnku drożdże z niewielką ilością cukru i mleka. Przysypać lekko mąką i czekać, aż dobrze urośnie – widać to po pęknięciach mąki.

Resztę mleka z cukrem, cukrem waniliowym i masłem podgrzać do rozpuszczenia się cukru i roztopienia masła. Ostudzić, ale nie wyziębić.

Do mąki dać szczyptę soli, jajko i żółtka, wlewać wyrośnięty rozczyn i zarabiać ręką, dodając po trochu mleka z masłem i cukrem. Dodać bakalie. Wyrabiać dotąd, aż ciasto zacznie odstawać od ręki (z przekazów rodzinnych: kg mąki to godzina wyrabiania).

Po wyrobieniu ma wyrosnąć w misce, potem trzeba je przełożyć do wysmarowanej formy (1/3 wysokości) i ma raz jeszcze wyrosnąć. Piec jak ciasto drożdżowe, do upieczenia.

Gdy chce się mieć część kakaową ciasta: sporządzić w misce mieszaninę kakao (jego ilość zależy od tego, czy chcemy mieć bardzo mocno czekoladową część), z niewielką ilością mleka i cukru. Oderwać część ciasta po pierwszym wyrośnięciu i zarobić z tą mieszaniną aż ciasto stanie się kakaowe. Rozłożyć białe ciasto, na to położyć ciemne i zwinąć lekko jak roladę. Włożyć do formy, aby urosło ponownie.

Tradycyjna wielkanocna pascha [PRZEPIS]

Wielkanocna pascha to pyszny, słodki deser bez pieczenia. Tradycyjna wielkanocna pascha. Fot. Violetta Grzelka Składniki 400 g dobrego sera białego tłustego

2 żółtka

150 g cukru drobnoziarnistego

100 g śmietanki kremowej 30-36 proc.

100 g masła

50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

50 g namoczonych i odciśniętych rodzynek

50 g obranych i posiekanych migdałów.

otarta skórka z 1/2 cytryny

1/2 torebki cukru waniliowego

bakalie do ozdoby np. płatki migdałów, morele suszone pokrojone w cienkie paseczki, rodzynki, skórka pomarańczowa

Wykonanie

Przygotować duży kawałek gazy oraz specjalne dziurkowane naczynie, może to być czysta doniczka z dziurkami.

Twaróg rozdrobnić widelcem i zblendować na dość gładką masę.

Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym na jasną i pulchną masę, dodać śmietankę kremową i stale mieszając ogrzewać w misce umieszczonej na garnku z gotującą się wodą. Temperatura masy powinna mieć ok. 80 stopni. Mieszać aż zrobi się trochę gęstsza i przypomina w konsystencji miód.

Do masy dodać twaróg, masło i dokładnie wymieszać z użyciem blendera lub miksera. Następnie dodać wszystkie bakalie, otartą skórkę z cytryny i ponownie wymieszać, ale tylko łyżką.

Dno i ścianki dziurkowanego naczynia wyłożyć gazą złożoną 2-3-krotnie. Do tak przygotowanego naczynia przełożyć masę serową, wstawić do większego naczynia, do którego będzie odciekać serwatka i umieść w lodówce na kilka - kilkanaście godzin, zależnie od konsystencji sera.

Po odsączeniu serwatki wyjąć paschę ostrożnie z formy, odwinąć z gazy i odwracając przełożyć na talerz lub paterę. Udekorować przed podaniem przygotowanymi dodatkami.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

Mazurek wielkanocny [PRZEPIS]

Mazurek wielkanocny to charakterystyczne niskie ciasto, przyozdobione bakaliami, polewą lub marcepanem.

W swojej klasycznej wersji przygotowujemy go na kruchym cieście i przyozdabiamy bakaliami. Jak przygotować wielkanocnego mazurka?

Prosty mazurek wielkanocny

Prosty mazurek wielkanocny. Fot. Joanna Tokarz Składniki na spód na blachę 24x36cm

300 g mąki tortowej

200 g margaryny

100 g cukru pudru

3 żółtka

kokos

kakao Składniki na masę 100 g margaryny

100 g cukru pudru

50 g mleka w proszku

1 łyżka wody

2 kokosowe princessy

Dodatkowo

W zależności od pomysłu dekoracje na wierzch Wykonanie

Spód: mąkę, cukier, zimną margarynę i żółtka posiekać i zagnieść. Do 3/4 dodać kokos, ponownie zagnieść. Pozostałą część połączyć z kakao. Ciasto odłożyć do lodówki na około godzinę, następnie jasną część rozwałkować i przełożyć do wyłożonej papierem blaszki. Z ciasta ciemnego uformować warkocz o szerokości około 2 cm. Opleść nim cały spód dookoła i lekko docisnąć. Włożyć do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piec około 20 minut.

Masa: margarynę roztopić, dodać przesiany cukier puder i cały czas mieszać. Następnie dodać jedną łyżkę zimnej wody i przesiane mleko w proszku. Energicznie wymieszać, by nie było grudek. Można również wspomóc się mikserem. Masę ściągnąć z ognia i dodać posiekane princessy kokosowe. Ciepłą wylać na środek ciasta i równomiernie rozprowadzić. Wystudzić. Mazurka udekorować rozpuszczoną czekoladą, owocami kandyzowanymi lub bakaliami.

Przepis Joanny Tokarz

