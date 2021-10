Trener Puszczy Tomasz Tułacz: Ostatnie mecze pokazują, że ta droga ma sens

Czy po rewolucji sytuacja już się ustabilizowała? Albo inaczej: czy pomysłodawca rewolucji jest już zadowolony z jej efektu?

Tomasz Tułacz: Tu nie chodziło w ogóle o rewolucję. Tu chodziło o to, że my byliśmy po bardzo specyficznym okresie, mówię tu o rundzie wiosennej. Funkcjonowaliśmy podczas niej w bardzo specyficzny sposób, następnie podjęliśmy takie a nie inne decyzje personalne. I wiedzieliśmy, że ta runda wiosenna może mieć wpływ na to, jak będziemy funkcjonować jesienią.

Wyjaśnijmy: mówi pan o końcówce, czy raczej drugiej połowie rundy wiosennej, kiedy graliście składem młodzieżowym...

Mocno młodzieżowym, a czasami w ogóle młodzieżowym. Wynikało to z wielu powodów, do których już nie będę wracał (Puszcza wywalczyła premię - 1,6 mln zł - za 1. miejsce w klasyfikacji Pro Junior System I ligi - przyp. boch). Kiedy graliśmy składem młodzieżowym, wielu zawodników wypadło z rytmu meczowego. I to stwarzało określone trudności. Nowy zespół, jaki został zbudowany w lipcu, funkcjonował tak, jak sobie zakładaliśmy, do momentu pojawienia się urazów. Ale tak licznych kontuzji nie mieliśmy nigdy odkąd tu pracujemy. Stało się to w okresie zgrywania się poszczególnych formacji, dopasowywania się zawodników do tego, w jaki sposób chcemy grać. Ten zbieg zdarzeń spowodował, że mieliśmy kryzys punktowy. Tak, mieliśmy problem ze zdobywaniem punktów, ale wynikało to z tego, że na dłuższy czas wypadli nam kluczowi zawodnicy.