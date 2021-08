Trener Szymon Szydełko o swojej dalszej pracy w Hutniku: Każdą decyzję zarządu zaakceptuję

- Żałuję, że nie udało się zdobyć choćby punktu - kontynuował Szydełko. - Ale... jeżeli ma się wiedzę, że GKS zdobył do tej pory już dwa gole bezpośrednio z rzutów wolnych sprzed pola karnego, a nasz mur rozpada się jak domek z kart, no to się przegrywa mecz i tyle. Ciężko później odrabiać starty, mimo tego, że rzuciliśmy się do ataków, jednak stuprocentowej sytuacji nie stworzyliśmy. Były jakieś próby, akcje zaczepne, żeby coś zmienić...

- Było wszystko fajnie, teraz wszystko naraz się przeciwstawiło i idzie to w złą stronę. Trzeba więc szukać rozwiązań, reagować, żeby zespół nie miał powtórki z tamtego roku z rundy jesiennej. Sami dobrze wiemy, ile nas kosztowało wiosną, żeby odrobić straty i aby dać to utrzymanie. Bawimy się zapalniczką i benzyną, chyba po tamtej rundzie trochę za bardzo w siebie uwierzyliśmy i tak kosztuje to, co się dzieje teraz - kontynuował szkoleniowiec. - A tak jak powiedziałem w poprzedniej rundzie: piłka szybko uczy pokory. Byliśmy tutaj na rękach noszeni, teraz jesteśmy na przeciwnym biegunie i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Życie właśnie tak doświadcza. Bierzemy to na siebie. Ze strony zespołu, z mojej strony, pozostaje mi tylko przeprosić. Mam nadzieję, że zespół będzie grał na poziomie centralnym i że ta sytuacja się odmieni.