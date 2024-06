Tylko jedna firma chce dokończyć stadion Sandecji, ale za...80 mln zł! Budżet na to zadanie jest o 50 mln zł mniejszy

W piątek o godz. 12 nastąpiło otwarcie kopert w przetargu na dokończenie stadionu Sandecji w Nowym Sączu, przy czym informacja pojawiła się dopiero po godz. 21. Co najistotniejsze to jedyna oferta złożona przez spółka Quadrum z Krakowa znacznie przekroczyła budżet, bo wycenili usługę na 83 477 777,76 zł. Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna w Nowym Sączu przeznaczyła na to zadanie kwotę 30,75 mln zł.

Jak informowaliśmy we wcześniejszej publikacji Spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna do piątku (14 czerwca) wydłużyła termin składania ofert w postępowaniu przetargowym (ten ogłoszono 6 maja; był już kilkukrotnie przesuwany) pn. Dokończenie realizacji obiektu stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Osobny problem to kwestia ukończenia inwestycji (mówi się o grudniu br.), a inny jej obecny stan techniczny, który może budzić niepokój.