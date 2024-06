Utrudnienia w ruchu w woj. małopolskim 27.06.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń

Jedziesz do Zakopanego? Czeka Cię nie lada przeprawa. "Koszmar. Jeden wielki korek"

Paraliż na wjeździe do Zakopanego. Wjazd do miasta pod Giewontem od strony zakopianki jest w permanentnym korku, a dojazd do pensjonatów na Ustupie wiedzie...