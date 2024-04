W hotelu ukochanego Patrycji Tuchlińskiej w Krynicy-Zdroju Teodozja i Ryszard z "Sanatorium miłości" spędzili weekend. Było romatycznie

Ryszard i Teodozja opuszczają „Sanatorium miłości 6”?

Najnowsza edycja „Sanatorium miłości” zbliża się do półmetka. Seniorzy nie tracą czasu i rozwijają swoje relacje. W szóstym odcinku największe emocje wzbudzili Teodozja i Ryszard. Później doszło do konfrontacji Andrzeja z Teodozją. Mężczyzna chce być z nią w parze, ale kobieta odpowiedziała tylko: pomyślę. Z kolei Ela chciała sparować się z Ryszardem, a mężczyzna - któremu kompletnie nie podoba się Elżbieta - zachował się podobnie, jak Teodozja, mówiąc, że wszystko przemyśli.

Wieczorem Andrzej był wyraźnie rozżalony tym, jak potraktowała go Teodozja. Wprost uważa, że wymieniła go jak rękawiczki. Nawet go nie poinformowała, że właśnie wyjeżdża z Ryszardem. Później Teodozja wprost wyznała, że nie ma w programie innej osoby niż Ryszard, z którą chciałaby tam być.