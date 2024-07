W Nowym Targu powstanie miasteczko wodne wykorzystujące wodę geotermalną. Będzie to już siódmy taki obiekt na Podhalu

Teraz, gdy odwiert w Szaflarach jest już niemal na ukończeniu, a miasto Nowy Targ i gmina Szaflary niedługo ogłoszą przetarg na budowę magistrali ciepłowniczej z Szaflar do Nowego Targu, pomysł budowy aquaparku powrócił.

Na terenie Nowego Targu jak na razie nie ma miasteczka wodnego z prawdziwego zdarzenia. Funkcjonuje miejska pływalnia przy Placu Evry, jednak jest to właściwie basen z elementami parku wodnego. Pomysł na miasteczko wodne pojawił się już kilka lat temu – gdy pojawiły się plany wiercenia odwiertu geotermalnego i dociągnięcia wody geotermalnej. Pomysł zakładał, że z gorącej wody skorzystają także baseny.

Inwestycja planowana jest na terenach po byłym, zrekultywowanym już wysypisku śmieci w sąsiedztwie zakopianki – na wylocie z miasta w kierunku Szaflar.

Na razie nie wiadomo jak duży ma to być obiekt. Wiadomo za to, że inwestor – spółka AW Inwest, w zarządzie której jest Wiesław Wojas – jeden z najbogatszych nowotarżan – w 2019 roku złożyła wniosek o punktową zmianę w planie zagospodarowania dla terenu, gdzie ma powstać aquapark. Chodzi o zmianę zapisu dotyczącą wysokości obiektów. Na razie plan zakłada wysokość do 17 metrów, tymczasem inwestor wnioskuje o dopuszczenie wysokości 25 metrów.

Od tego czasu niewiele się zmieniło w temacie zmiany planu. Temat wrócił na ostatniej sesji rady miasta. W programie pojawił się projekt uchwały dotyczące zmiany w planie zagospodarowania Nowy Targ 26 (Równie Szaflarska). W uzasadnieniu uchwały zapisano, że „zwiększenie wysokości do 25 metrów ma umożliwić realizację elementów wymuszonych gabarytami lub uwarunkowaniami technicznymi jakie wynikają ze specyfiki funkcji obiektu - np. klatka chodowa, zjeżdżalnie wodne, czy szyb windy”.